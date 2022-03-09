Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал своё очередное достижение в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против «Калгари» Овечкин оформил дубль и вышел на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. На его счету 766 голов, россиянин сравнялся с чехом Яромиром Ягром.

«Конечно, достигать таких результатов, таких чисел всегда приятно, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Это действительно впечатляет, и, как я всегда говорил, очень приятно находиться в такой компании рядом с такими именами».

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года (с перерывом на локаут). В текущем сезоне он провёл 56 матчей и набрал 70 (36+34) очков.

По количеству голов в НХЛ россиянин уступает только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).