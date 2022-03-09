Александру Овечкину покорилась новая вершина в НХЛ. Канал «Евроспорт» прекратил вещание в России. Белорусские биатлонисты выступят на чемпионате России. Анатолий Тимощук может лишиться в Украине всех государственных наград, а Александр Большунов уже лишился контракта с производителем лыж. Самые интересные новости спорта 9 марта – в дайджесте NVsport.

Александр Овечкин догнал Яромира Ягра в списке бомбардиров НХЛ

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «столичных».

«Бавария» разгромила «Зальцбург» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» принимала австрийский «Ред Булл Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоялся на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершился со счетом 7:1 в пользу команды из Германии.

«Ливерпуль» пробился в 1/4 финала ЛЧ, несмотря на поражение от «Интера»

«Ливерпуль» сыграл с «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

«Уралкалий» планирует получить компенсацию от «Хааса» за разрыв контракта

«Уралкалий» расценивает расторжение спонсорского договора «Хаасом» в одностороннем порядке как необоснованный шаг.

Анатолия Тимощука могут лишить всех титулов и государственных наград

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) выступил с заявлением относительно нарушения Кодекса этики и честной игры экс-игроком национальной команды Анатолием Тимощуком.

Производитель лыж прекратил сотрудничество с Большуновым и другими россиянами

Крупный французский производитель лыж Rossignol прекратил сотрудничество со спортсменами из России.

Канал «Евроспорт» прекращает вещание в России

Телеканал «Евроспорт» прекращает вещание в России.

Ученица Плющенко Жилина приземлила уникальный каскад с двойным акселем и четверным сальховом

Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина исполнила на тренировке уникальный каскад.

Белоруссия назвала состав на чемпионат России по биатлону

Стал известен состав сборной Белоруссии, которая примет участие в чемпионате и Кубке России по биатлону.

СМИ опубликовали расшифровку переговоров Промеса. Ему могут предъявить более тяжёлое обвинение за драку с ножом

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может столкнуться с более серьёзными обвинениями в нарушении закона на родине в Нидерландах.

Всемирная федерация каратэ отстранила россиян и белорусов

Всемирная федерация каратэ (WKF) приняла решение временно отстранить спортсменов из России и Белоруссии от всех турниров под своей эгидой.

Обидчик «Зенита» «Бетис» проиграл «Айнтрахту» в Лиге Европы

Состоялись первые два матча 1/8 финала Лиги Европы по футболу. В Севилье местный «Бетис» уступил «Айнтрахту» со счётом 1:2.