Первая ракетка мира из России Даниил Медведев и третий номер рейтинга из Белоруссии Арина Соболенко выступили с призывом к миру перед турниром АТР в Индиан-Уэллсе.

«Мой посыл всегда один и тот же, я хочу мира во всем мире. Думаю, каждый теннисист сказал бы то же самое«, – цитирует Медведева Reuters.

Арина Соболенко выразила сочувствие жителям стран, которые лишились домов из-за ситуации в Украине. Ее беспокоит сложившаяся там обстановка, но она не может повлиять на нее. Соболенко надеется на мир.

Даниил Медведев и Арина Соболенко находятся в Индиан-Уэллсе (США) и готовятся у турнирам ATP и WTA. Ранее стало известно, что теннисистов из России и Белоруссии допустили до участия в соревнованиях под нейтральным статусом из-за ситуации в Украине. Спортсмены не могут упоминать свою национальность и флаг.