Внутри французского ПСЖ возникли разногласия после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

Marca сообщает, что в раздевалке ПСЖ после матча вспыхнул конфликт между форвардом из Бразилии Неймаром и итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации источника, спор между футболистами едва не перерос в драку. Сначала форвард упрекнул голкипера за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом, а затем Доннарумма раскритиковал Неймара за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».

Футболистов пришлось разнимать остальным игрокам ПСЖ, чтобы дело не дошло до полноценной драки.

Напомним, «Реал» обыграл ПСЖ по сумме двух матчей со счетом 3:2 и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.