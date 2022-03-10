Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи хотел пробраться с судейскую комнату, чтобы выразить недовольство работой судей во главе с Дэнни Маккели после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Об этом сообщает Marca.

Источник сообщает, что президент ПСЖ был очень зол. Он ворвался в команду и начал ломать все вокруг. Потом выяснилось, что Аль-Хелаифи перепутал комнаты и разнес помещение делегата «Реала» Карлоса Давилы вместо судейской.

Президента ПСЖ остановили охранники. Делегат «Реала» снял действия Аль-Хелаифи на камеру мобильного телефона.

Позже арбитр матча сделал запись в протоколе о том, что Аль-Хелаифи и технический директор ПСЖ пытались прорваться в судейскую комнату. Они не смогли попасть в помещение и заблокировали дверь.

По сумме двух встреч (3:2 в пользу «Реала») ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов.