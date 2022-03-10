Российский шахматист Евгений Романов заявил, что будет выступать за Норвегию. Об этом сообщает издание VG.

«Хоть я и представлял Россию, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда для нас, представляющих Россию, играть на турнирах и быть тренерами проблематично, это шаг к продолжению моей карьеры«, – заявил Романов.

Шахматист добавил, что будет представлять Норвегию только на турнирах в качестве тренера. Он может подать заявление на двойное гражданство, но пока не видит в этом необходимости. Романов будет представлять только норвежскую шахматную ассоциацию.

В рейтинге FIDE 33-летний шахматист занимает 335-е место.

Напомним, российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.