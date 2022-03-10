В отношении российского спортсмена Ивана Куляка, который поддержал действия российских военнослужащих в спецоперации в Украине, независимым Фондом гимнастической этики (GEF) открыто дело. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова.

Напомним, на этапе Кубка мира в Дохе Куляк, который завоевал бронзу, вышел на награждение с буквой Z на форме, которой отмечается транспорт российских военнослужащих, участвующих в операции.

«Международная федерация гимнастики передала дело Куляка в независимый Фонд гимнастической этики, в ее дисциплинарную комиссию, где открыли дело«, – заявил Титов.

Глава ФСГР считает, что чиновники вряд ли будут затягивать процесс рассмотрения дела, но точных сроков пока нет.