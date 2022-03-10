Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что его команда показывает хороший футбол, а виной плохих результатов является необъективное судейство.

«Надо играть в футбол и показывать хорошую игру. С Шалимовым все нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб. В первых двух матчах мы играли хорошо, мы не должны были проигрывать игры. Но, к сожалению, я считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся«, – цитирует Иванова «Спорт день за днем».

Президент «Урала» добавил, что Шалимов не может готовить судей. Он сразу бы их уволил, если работа бы в судейском комитете.

«Урал» проиграл два последних матча в РПЛ – «Нижнему Новгороду» со счетом 1:0 и «Краснодару» со счетом 2:1.