Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая ранее входила в совет директоров клуба, прокомментировала тяжелое положение российского футбола в текущих реалиях.

Салихова напомнила, что время идет, экономическая ситуация ухудшается, спонсоры расторгают контракты с игроками и тренерами, но никаких мер по поддержке российского футбола пока не приняли. С начала кризиса сыграно два тура чемпионата России и один раунд Кубка.

«Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветный ленточки на открытии новых объектов?» – цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

Напомним, ситуация ухудшилась после начала операции в Украине. Клубы стали покидать иностранные игроки, тренеры и спонсоры.