Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в четверг, 10 марта, напомнила о необходимости принятия мер для поддержки российского футбола в связи с тяжелой политической и экономической ситуацией в стране.

«Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?» – заявила Салихова в интервью «Спорт-экспрессу».

Похоже, Салихова права. Из-за ситуации в Украине, Россию покинули иностранные тренеры и легионеры, команды могут потерять спонсоров, а некоторые клубы попали под санкции. С начала ухудшения обстановки уже сыграно два тура чемпионата России и один раунд Кубка, а российские футбольные чиновники не предприняли никаких реальных мер, чтобы помочь клубам.

Россию массово покидают футболисты и тренеры

ФИФА 7 марта разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Легионеры могут подумать до 7 апреля. Если иностранцы решатся уехать из России, то вернуться придется в конце текущего сезона – 30 июня 2022 года.

Из России уже уехали тренеры Даниэль Фарке из «Краснодара», Ярослав Годзюр из «Урала», Маркус Гисдоль из «Локомотива» и Андрей Воронин из «Динамо». Из «Зенита» может уйти Анатолий Тимощук. Ему уже пригрозили лишением всех наград на родине.

Легионеры «Краснодара» в полном составе ушли в отпуск, а Ярослав Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом». Ходят слухи о возможном уходе Деяна Ловрена и других футболистов.

Из России уходят производители экипировки и спонсоры

Adidas уже расторг контракт с Российским футбольным союзом, следом за ним могут потянуться и другие производители экипировки. Большинство клубов в России одевается в иностранных компаниях. Спонсоры также могут расторгнуть контракты с командами.

Клубам грозят санкции

ПФК ЦСКА из-за санкций Минфина США, остался без долларовых счетов. Клуб не может совершать операции в валюте и работать в американскими компаниями из-за санкций в отношении владельца – государственной структуры ВЭБ.РФ.

Под ударом и другие клубы, которые поддерживаются государственными компаниями.

За границу потянулись и российские футбольные чиновники

На фоне ухудшения ситуации в российском футболе стало известно, что российские чиновники покинули Россию и пока не собираются возвращаться обратно. Они планируют работать дистанционно.

9 марта служба коммуникаций РПЛ сообщила, что Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц находится за пределами России. Чиновник улетел из страны по личным обстоятельствам и не планирует возвращаться до 20 марта.

В тот же день глава департамента судейства Российского футбольного союза Витор Перейра заявил, что уехал из России. Причины – тоже семейные. Время возвращения чиновника в страну зависит от развития сложившейся ситуации.

В сложившейся ситуации решения нужно принимать достаточно оперативно. Удаленно решить такое количество проблем вряд ли возможно. Похоже, российские футбольные чиновники решили действовать по принципу: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».