Первая ракетка мира из России Даниил Медведев прокомментировал ситуацию с выступлением на международных соревнованиях под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Напомним, АТР и WTA объявили о допуске российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе из-за ситуации в Украине.

«Я хочу продвигать наш вид спорта. Хочу, конечно, продвигать то, чем занимаюсь, в своей стране. Но на данный момент ситуация такова, что это единственный способ, который позволит мне играть», – цитирует Медведева BBC.

Даниил надеется на то, что АТР и WTA будут и дальше допускать россиян в нейтральном статусе и не последуют примеру остальных федераций, которые запретили атлетам из России участие в международных соревнованиях.

Медведев рад, что теннис – один из наиболее индивидуальных видов спорта.