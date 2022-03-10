Правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича. О заморозке всех активов олигарха сообщает журналист Стивен Свайнфорд в «Твиттере».
Напомним, Роман Абрамович владеет футбольным клубом «Челси». Он планировал продать команду до введения санкций.
Правительство Великобритании дало «Челси» специальную лицензию на продолжение деятельности, которая связана с футболом. «Аристократы» продолжат выступать во всех соревнованиях, но продать клуб не получится;
Информационное агентство Reuters также подтверждает попадание Абрамовича в «черный список» правительства Великобритании.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». Бизнесмен планировал продать актив за 4 млрд фунтов стерлингов.
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