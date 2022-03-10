Российский лыжник Александр Большунов вместе с партнёром по команде Александром Терентьевым выложил совместное фото в форме хоккейного клуба УЛК из города Березник Архангельской области.

«Хоккеисты?» — подписал снимок трёхкратный олимпийский чемпион Пекина.

Сыграли ли лыжники в хоккей, не уточняется.

Большунову 25 лет. На его счету три победы на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также четыре серебра и две бронзы Олимпийских игр. Он официально представляет Архангельскую область.

22-летний Терентьев — уроженец Ненецкого автономного округа, входящего в состав Архангельской области. На Играх в Пекине он взял две бронзовые медали, причем в командном спринте — в паре с Большуновым.