Сноубордист сборной России Вик Уайлд допустил, что продолжит карьеру. По словам 35-летнего спортсмена, он ещё не принял решения о завершении выступлений.

«Через один-два месяца смогу решить окончательно, но пока ясного плана нет, — приводит «РИА Новости» слова Уайлда. — Я жду, смотрю на ситуацию в мире и думаю, как поступить дальше».

Вик Уайлд также дал понять, что пока не видит себя в роли тренера.

На данный момент российские сноубордисты отстранены от участия во всех международных стартах.

Вик Уайлд ранее выступал за США, но главных успехов добился после того, как принял российское гражданство. На Олимпиаде в Сочи он взял два золота, а на Играх-2022 — бронзу в параллельном гиганте. После завершения выступлений в Пекине Уайлд объявил о завершении карьеры, однако, по всей видимости, ещё может продолжить соревноваться.