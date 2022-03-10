Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Яромир Ягр обратился к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Накануне российский форвард оформил дубль в игре с «Калгари» и догнал чеха по количеству шайб в НХЛ. Сейчас они делят третье место в истории (по 766 голов).

«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлениями. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться. Уверен, у каждого рекорда есть своя аура. Кто-нибудь может сказать, сколько броском в створ понадобилось Уэйну Гретцки, чтобы побить рекорд Горди Хоу? (от 801-го до 802-го гола) Это интересно».

Горди Хоу забросил 801 шайбу в НХЛ, а Гретцки — 894.

Яромиру Ягру 50 лет, при этом он продолжает играть на высшем уровне в составе «Кладно», владельцем которого является. В сезоне-2021/22 форвард провёл 44 матча в чешской экстралиге и набрал 19 (8+11) очков.