Как известно, сейчас российский футбол переживает тяжелейший гнёт международных санкций. Все команды были исключены из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и неизвестно когда вернутся. В ближайшей перспективе это затронуло лишь сборную России, которая не сможет сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а также «Спартак», исключённый из Лиги Европы. В этой связи дополнительный груз ответственности и надежд ложится на российских футболистов, которые представляют честь нашей страны в иностранных клубах. Так вышло, что в сегодняшних еврокубках могут появиться на поле сразу четверо представителей России. Вкратце рассказываем о тех, за кого можно сегодня болеть.

Алексей Миранчук («Аталанта»)

«Аталанта» — «Байер», Лига Европы

Российский хавбек заканчивает второй сезон в составе итальянской команды, но до сих пор не может похвастаться стабильностью. То он надолго теряется в запасе, а то выдает удачные серии. В позапрошлой игре Миранчук, вернувшись после травмы, с ходу забил и отдал голевой пас в матче с «Сампдорией», а затем отыграл 90 минут с «Ромой».

Сегодня его выход на поле вполне вероятен, но, скорей всего, тренеры подержат его на скамейке и выпустят во втором тайме.

«Аталанта» выглядит фаворитом матча, но заранее ей отдавать победу не стоит – «Байер» довольно неуступчивый соперник.

В составе «Байера» числится россиянин Андрей Лунёв, но он сегодня точно не сыграет. У бывшего голкипера «Зенита» травма, да и будучи в форме он сидел в глухом запасе под Лукашем Градецки.

Александр Головин («Монако»)

«Брага» — «Монако», Лига Европы

Головин также не блещет стабильностью в «Монако», но по другой причине: хавбек испытывает постоянные проблемы с травмами. В 2022 году он уже трижды лечился от повреждений. В последней встрече с «Марселем» Головин вышел на замену в самом конце встречи. Сегодня, скорей всего, не стоит ждать его в стартовом составе. А вот выйдет ли он на замену, зависит от того, как будет складываться матч. Но на данный момент «Монако» выглядит фаворитом в противостоянии.

Никита Хайкин («Буде-Глимт»)

«Буде-Глимт» — АЗ, Лига конференций

Об этом голкипере до прошлой осени в России почти не слышали, а затем внезапно выяснилось, что с ним в воротах «Буде-Глимт» стал впервые в истории чемпионом Норвегии, разгромил в Лиге конференций «Рому» и во второй раз подряд выиграл чемпионский титул. А сам Хайкин даже вызывался в сборную России.

С АЗ россиянин сыграет с вероятностью 99%. Хотя пройти голландцев будет очень непросто. Впрочем, «Буде-Глимт» уже преподносил сюрпризы в нынешнем розыгрыше еврокубков.

Фёдор Чалов («Базель»)

«Марсель» — «Базель», Лига конференций

Потратив несколько матчей на адаптацию, Чалов в марте начал отжигать в составе швейцарского клуба. В двух мартовских матчах он забил три мяча – столько же, сколько в 16 играх чемпионата России в первой половине сезона. Нет сомнений, что тренеры доверят ему место в стартовом составе и на еврокубок. «Марсель» выглядит очевидным фаворитом в сегодняшней встрече и в общем противостоянии. Поэтому для прохода в следующую стадию «Базелю» нужно надеяться на индивидуальное мастерство своей группы атаки. В том числе и Чалова.

Все матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций стартуют в 23:00 по Москве.