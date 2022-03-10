Нападающий «Спартака» Квинси Промес подозревается в торговле наркотиками, утверждает издание De Telegraaf. По данным источника, следствие подозревает форварда в покупке крупной партии кокаина весом 4 тонны. Общая стоимость партии оценивается в 120 миллионов евро.

Промес может быть арестован в случае возвращения в Нидерланды.

Это не единственная проблема Промеса с законом. Его также обвиняют в покушении на убийство своего двоюродного брата. Летом 2020 года во время семейного застолья у родственников возникла стычка, в ходе которой Промес нанёс обидчику несколько ножевых ранений.

На днях в прессе появилась расшифровка телефонных разговоров Промеса с отцом в вечер инцидента. Оказалось, что телефон игрока прослушивала полиция, причем данная мера в Нидерландах применяется для борьбы с организованной преступностью. Теперь же стало известно, что связано это с делом о торговле наркотиками.

На основе разговоров Промеса с отцом футболисту могут предъявить более серьёзное обвинение, чем планировалось изначально: намеренное покушение на убийство вместо ненамеренного.