Титульный спонсор «Челси» — британский телекоммуникационный провайдер Three — объявил о приостановке контракта с клубом, сообщает журналист Мэтт Лоутон в Твиттере. Компания уже обратилась к руководству лондонцев с требованием убрать свой логотип с футболок лондонцев.

Сегодня, 10 марта, «Челси» сыграет в гостях с «Норвичем» в рамках чемпионата Англии по футболу. Лондонцы вынуждены были закупить 20 новых футболок без изображения титульного спонсора. Скорей всего, играть они будут в них.

Напомним, что из-за санкций правительство Великобритании арестовало все активы владельца «Челси» Романа Абрамовича, включая сам футбольный клуб. Лондонцы получили специальное разрешение на продолжение выступлений, но с рядом ограничений до тех пор, пока бизнесмен не продаст клуб.