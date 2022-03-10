«Зенит» может потерять порядка 80 миллионов евро, если легионеры покинут клуб в летнее трансферное окно, утверждает Metaratings. Данная цифра основана на правилах расчёта финансового fair play.

По данным портала Transfermarkt, стоимость иностранных футболистов «Зенита» составляет 112 миллионов евро, но по ФФП — 79,9 миллиона.

Сейчас в составе «Зенита» числятся семь иностранцев (за исключением не считающегося легионером Нуралы Алипа из Казахстана). В их число входят пять бразильцев — Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Юри Алберто, а также колумбиец Вилмар Барриос и хорват Деян Ловрен.

ФИФА 7 марта разрешила легионерам клубов РПЛ и ФНЛ самостоятельно приостанавливать контракты с российскими командами и заключать краткосрочные соглашения с другими клубами до 30 июня.