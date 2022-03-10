Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров выразил мнение, что возможный уход Деяна Ловрена из петербургского клуба не станет для сине-бело-голубых серьёзной потерей. Ловрен ещё не выходил на поле в этом году, официальной причиной называется травма. При этом в СМИ появляется информация, что он может воспользоваться разрешением ФИФА и досрочно покинуть «Зенит» весной.

«Деян Ловрен в «Зените» не смог заменить Бранислава Ивановича, который стабильно играл на более высоком уровне, — цитирует Угарова «Петербургский дневник». — Расставание с Ловреном не будет сильным ударом по команде. Надо больше доверять своим футболистам. В чемпионате России можно добиваться результатов и без большого количества иностранцев.

Угаров отметил, что в центре обороны хорошо действует Дмитрий Чистяков, а также выразил мнение, что «Зениту» нужно задуматься о возвращении воспитанника Данилы Прохина, играющего на правах аренды в «Сочи».