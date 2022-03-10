«Ак Барс» вырвал победу у «Авангарда» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина. Игра состоялась в Казани и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде команды обменялись шайбами. На гол форварда омичей Сергея Толчинского (11-я минута) «Ак Барс» ответил броском Александра Галимова (16-я).

Во втором периоде Толчинский оформил дубль (30-я), Дмитрий Кателевский снова сделал счёт равным (35-я), а Алексей Емелин в третий раз вывел «Авангард» вперёд (36-я).

В третьем периоде Кирилл Панюков перевёл встречу в овертайм (51-я), а Стивен Кампфер на 66-й нанёс победный бросок.

Для «Ак Барса» матч имел решающее значение: казанцы уступали в серии 1-3, и действующему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду» достаточно выиграть ещё один раз для выхода в следующий раунд.

Шестая игра серии пройдёт в Балашихе 12 марта.

В другом матче дня московское «Динамо» обыграло «Северсталь» 5:2. У бело-голубых отличились Оскар Линдберг (21-я), Антон Ведин (23-я), Вячеслав Войнов (25-я), Станислав Галиев (36-я) и Эрик О’Делл (52-я). При этом во втором периоде Линдберг и Андрей Сергеев не реализовали буллиты. У «Северстали» отличились Робин Пресс (27-я) и Йоонас Наттинен (31-я).

«Динамо» повело в серии 3-2, шестая игра пройдёт в Череповце 12 марта.