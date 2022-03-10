Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин договорился о новом контракте с сине-бело-голубыми, утверждает «РБ-Спорт». 28-летний россиянин в ближайшее время подпишет новое соглашение.

Отмечается, что Сутормин доволен увеличившимся временем на поле: игровая практика была ключевым условием для игрока.

Действующий контракт Сутормина истекает 30 июня 2022 года, ранее сообщалось, что он может уйти в «Динамо».

В «Зените» Сутормин играет с лета 2019 года. Ранее в его карьере были «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». В текущем сезоне футболист провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу. Кроме того, осенью он попал в сборную России и провёл за неё три матча, забив один гол. При этом уже во второй игре Сутормин получил капитанскую повязку.