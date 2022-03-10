Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк высказался по поводу отстранения россиян от международных турниров. По словам голландского специалиста, сейчас футбол стал не настолько важен в связи с напряженными событиями на политической арене.

«Сейчас вообще сложные времена, футбол сегодня не так важен – все больше обеспокоены политической обстановкой. Весь мир в огне, — цитирует «Чемпионат» Хиддинка. — В глобальном смысле неважно, откуда родом даже самые юные спортсмены – они уважают друг друга, на равных соревнуются с другими. Конкуренция в турнирах ведь основана на дружбе и уважении – и не только в хоккее. В политике же об этом речи нет вообще».

Голландский тренер выразил мнение, что политики должны учиться уважению и единению с людьми из сферы культуры, музыки, спорта.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. При нём команда добилась лучшего результата в истории — бронзы Евро-2008.