Главный тренер сборной России Валерий Карпин мог этой весной возглавить «Локомотив» или «Краснодар». Оба российских клуба обращались к специалисту после ухода иностранных тренеров — Маркуса Гисдоля и Даниэля Фарке. Однако в результате Карпин выбрал «Ростов». Сегодня стало известно, что тренер вернётся в донской клуб и продолжит работать со сборной.

Как сообщает «Чемпионат», и «Краснодар», и «Локомотив» обращались к Карпину, но он рассматривал «Ростов» изначально приоритетным вариантом. Всё дело в дружеских отношениях с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

Карпин руководил «Ростовом» с 2017 по 2021 год. Летом 2021-го он принял национальную команду России на условии совмещения должностей, но после двух поражений на старте сезона подал в отставку.