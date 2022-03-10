Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал новое ледовое шоу «Союз чемпионов». Прославленный фигурист на своей странице в Инстаграме назвал состав участников шоу. По его словам, в нём выступят Аделина Сотникова (олимпийская чемпионка Сочи-2014), Александра Трусова (серебряный призёр Пекина-2022), Елизавета Туктамышева (чемпионка мира и Европы-2015), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (обладатели золота и бронзы Пекина-2022), Марк Кондратюк (олимпийский чемпион Пекина), Михаил Коляда (серебряный призёр Олимпиады-2018), Александра Степанова и Иван Букин (многократные призёры чемпионатов Европы), Евгений Семененко (чемпион мира-2021 в команде) и другие.

«Сюрпризы тоже будут! Это еще не весь наш огненный состав!» — добавил Плющенко

Шоу «Союз чемпионов» пройдёт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 16 апреля.