Владелец «Челси» Роман Абрамович столкнулся с новыми санкциями. Валерий Карпин вернулся в «Ростов» и остался в сборной России. «Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Самые интересные новости спорта 10 марта – в дайджесте NVsport.

Абрамович не сможет продать «Челси». Он попал под санкции

Правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича.

РФС отменил санитарный регламент на всех футбольных матчах

Бюро исполкома РФС на заседании 10 марта приняло решение отменить действие санитарного регламента на всех матчах под эгидой Российского футбольного союза.

«Формула-1» разорвала контракт на трансляцию гонок в России

«Формула-1» расторгла контракт на трансляции соревнований на территории России в сезоне-2022.

Карпин продлил контракт со сборной России и возглавил «Ростов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин официально продлил контракт с национальной командой.

ФИФА и УЕФА отказались рассматривать апелляцию на отстранение сборной России в ускоренном порядке

УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного рассмотрения апелляции Российского футбольного союза на отстранение команд из России от международных турниров.

«Салават Юлаев» стал шестым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в пятом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:2.

Вик Уайлд допустил продолжение карьеры

Сноубордист сборной России Вик Уайлд допустил, что продолжит карьеру. По словам 35-летнего спортсмена, он ещё не принял решения о завершении выступлений.

«Зенит» потеряет около 80 млн евро активов в случае ухода иностранцев

«Зенит» может потерять порядка 80 миллионов евро, если легионеры покинут клуб в летнее трансферное окно.