Завершились пять матчей в 1/8 финала Лиги Европы. В двух из них приняли участие футболисты сборной России.

«Аталанта» выиграла у «Байера» 3:2. Леверкузенцы открыли счёт на 11-й минуте — отличился Чарльз Арангис. Затем бергамаски забили дважды за три минуты. Украинец Руслан Малиновский поразил ворота Лукаша Градецки на 23-й минуте, а на 25-й ассистировал Луису Муриэлю. В начале второго тайма Муриэль оформил дубль, причем пас ему отдал снова Малиновский. Таким образом, украинский хавбек оказался причастен ко всем трём голам «Аталанты». На 63-й минуте «Байер» отыграл один мяч благодаря точному удару Муссы Диаби.

В составе «Аталанты» на 77-й минуте появился россиянин Алексей Миранчук, заменивший Муриэля. У «Байера» на 85-й на поле вышел экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун.

В другой игре «Брага» победила «Монако» 2:0. Голы забили Абель Руис (3-я) и Витор Оливейра (89-я). У монегасков на 58-й минуте на замену вышел Александр Головин.

В остальных матчах дня «Севилья» одолела «Вест Хэм» 1:0, «Рейнджерс» победил «Црвену Звезду» 2:0, а «Барселона» и «Галатасарай» сыграли нулевую ничью — 0:0.

Ответные встречи пройдут через неделю, 17 марта.