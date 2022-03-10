Завершились все первые матчи 1/8 финала дебютного розыгрыша Лиги конференций. В двух из них приняли участие россияне.

«Буде-Глимт» обыграл АЗ со счётом 2:1. Игрок норвежцев Амаль Пеллегрино открыл счёт на 39-й минуте, АЗ ответил голом Закарии Абухляля на 73-й. Победный гол с пенальти в добавленное ко второму тайму время провёл Ола Сольбаккен.

Ворота «Буде-Глимта» защищал россиянин Никита Хайкин.

В другой игре «Марсель» с таким же счётом 2:1 одолел «Базель», в стартовом составе которого вышел Фёдор Чалов. У марсельцев дубль оформил Аркадиуш Милик (19-я и 68-я), у «Базеля» забил Себастьяно Эспозито на 80-й. Чалов был заменён на 71-й минуте.

В других матчах «Рома» обыграла «Витесс» 1:0, ПАОК с таким же счётом расправился с «Гентом», «Фейеноорд» разгромил на выезде «Партизан» 5:2, а «Славия» дома крупно выиграла у ЛАСК — 4:1. «Лестер» победил «Ренн» 2:0, а ПСВ и «Копенгаген» устроили голевую феерию — 4:4.

Ответные матчи пройдут 17 марта.