Российский защитник австралийского баскетбольного клуба «Тасмания» Никита Михайловский расторг контракт с иностранной командой. Отмечается, что он вернулся в саратовский «Автодор», которому принадлежат права на игрока.

По информации на официальном сайте австралийского коллектива, решение было обоюдным.

«Тренеры и игроки много работали с Никитой. За время с нами он добился значительных успехов как на площадке, так и за её пределами. Мы надеемся, что Никите очень понравилось в «Тасмании», и желаем ему всего наилучшего», – приводятся слова гендиректора клуба Саймона Брукхауса.

В сезоне-2020/2021 Михайловский становился лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. Всего баскетболист провел за «Автодор» 24 матча до отъезда.