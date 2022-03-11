Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд выиграла в матче 1/16 финала категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Они одержали победу над дуэтом представительницы Казахстана Анны Данилиной и Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

Встреча продолжалась 1 час и 46 минут и завершилась со счетом 2:1 в трех сетах. В первой партии пара проиграла 2:6, затем счет стал 7:6 и 10:8.

В следующем раунде дуэт Звонаревой встретится с Ализе Корне (Франция) и Лейлой Фернандес (Канада).

Ранее россиянка выступала в одиночном разряде в Индиан-Уэллсе. В 1/64 финала она проиграла китаянке Синвэнь Жен с результатом 6:3, 6:2. В этом году Звонарева одержала всего лишь одну победу в матчах личного разряда.