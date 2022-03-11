Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о спортивном характере подопечной Натальи Непряевой. Наставник прокомментировал совместную работу с ней.

В 2022 году лыжница стала олимпийской чемпионкой в эстафете, бронзовым призером командного спринта и серебряным медалистом скиатлона.

«Как спортсменка Наталья Непряева – счастье для любого тренера. Достигнув больших успехов, она продолжает упорно работать, выискивать недостатки и новые резервы для роста мастерства. А за пределами лыжных трасс Наташа очень добрый человек», – цитирует Бородавко газета «Труд».

При этом наставник отметил, что Непряева «слишком близко к сердцу принимает то, что говорят о ней соперницы в интервью», также она реагирует на высказывания иностранных журналистов.