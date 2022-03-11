Грузинские футболисты Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приняли решение покинуть «Урал» с опцией приостановки действующих соглашений.

После 20 тура команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. Оба игрока не отметились результативными действиями в текущем сезоне.

«Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе по взаимному согласию сторон приостанавливают действие контрактов. Это решение принято по просьбе игроков в связи с заявлением ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать действие своих контрактов», – сказано в заявлении на официальном сайте «Урала».

Отметим, что опция будет доступна для иностранных игроков до 30 июня.

Гагнидзе пришел в «Урал» на правах аренды из московского «Динамо». При этом полузащитник ни разу ни сыграл за столичный клуб.