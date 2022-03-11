Союз биатлонистов России (СБР) разделил медальный зачет гонок на Кубке и чемпионате России на две части. Отметим, исключения были приняты из-за участия белорусских атлетов в этих открытых соревнованиях.

Кубок России пройдет в Уфе с 12 по 16 марта, а чемпионат страны состоится в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

«Спортсмены субъектов Российской Федерации будут бороться за награды Кубка и чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России», – сообщает пресс-служба СБР.

По информации источника, итоговые протоколы стартов будут публиковаться с учетом обоих зачетов. После гонок будут проводиться две церемонии награждения.