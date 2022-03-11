Итальянский защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста прокомментировал взаимоотношения россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского в команде.

По его словам, в коллективе сохраняется спокойствие и поддержка, несмотря на конфликт двух стран.

«Сейчас ситуацию не назвать легкой ни для кого. Не могли представить, что дойдет до такого.

Мы стараемся быть рядом с Миранчуком и Малиновским, они хорошие друзья. Их прекрасную дружбу следует ставить в пример», – цитирует Дзаппакосту Sky Sport Italia.

Напомним, Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в 2020 году из московского «Локомотива». Он подписал контракт на четыре года с опцией продления на один сезон. В текущем сезоне в Серии А он провел 15 матчей и заработал 6 (2+4) очков.