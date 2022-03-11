Многократный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов поделился видео с тренировки. Он появился в кадре на лыжах своего бывшего спонсора, французской фирмы Rossignol.

Ранее компания сообщила, что прекращает сотрудничество со всеми российскими спортсменами, в том числе с Большуновым. Компания приняла это решение на фоне текущей политической ситуации.

Известно, что компания Rossignol разрешила Большунову продолжать использовать свои лыжи. Однако поставки новых коллекций не будут продолжаться.

По информации Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), запаса лыж достаточно для ближайшего сезона. Пока сотрудничество прекращено на неопределенное время.

Напомним, на Олимпиаде-2022 Большунов взял пять медалей Игр.