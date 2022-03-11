Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может уйти из коллектива из-за собственного поведения и ухудшения отношений с руководством. Отмечается, что оно недовольно футболистом.

По информации Sport.es, «Пари Сен-Жермен» намерен изменить проект развития клуба. В нем пока не запланировано место для бразильца. По мнению руководства, Неймар не оправдывает ожидания и не соблюдает режим.

Клуб также не устраивает подход отца футболиста и его агента к контрактным обязательствам. Пока соглашение 30-летнего Неймара действует до лета 2025 года.

Ранее в раздевалке ПСЖ после матча разразился конфликт между Неймаром и итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Затем, отмечалось отсутствие противоречий между ними.