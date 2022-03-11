Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о возможности изменения победителя женского общего зачета Кубка мира на фоне санкций FIS.

По словам наставника, организация вряд ли изменит условия получения трофея. Он уверен, что его подопечная Наталья Непряева все же получит заслуженный «Большой хрустальный глобус».

«Как они могут изменить то, что уже случилось? Не думаю, что даже те же норвежцы или шведы пошли бы на такое, это уже будет просто разбой. Нет, это наш трофей, и я надеюсь, что подобного не произойдёт», – приводит слова Бородавко «Газета.ру».

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от выступлений в соревнованиях под своей эгидой.