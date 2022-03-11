Олимпийская чемпионка 2022 года, российская фигуристка Анна Щербакова поделилась расписанием предстоящих соревнований в Саранске. Она опубликовала список программ и даты проведения в социальной сети.

Соревнования пройдут в одну неделю с чемпионатом мира в Монпелье (Франция). Однако российские спортсмены не смогут выступить там из-за санкций ISU. Старт в Саранске состоится с 24 по 27 марта.

По информации в Telegram-канале Анны Щербаковой, в первый день фигуристы выступят в прыжковом фестивале. На 25 марта запланирована короткая программа, на 26 марта – произвольные прокаты. В заключительный день спортсмены появятся на показательном концерте.

Ранее всероссийские соревнования дважды переносились по неопределенным причинам, сначала из Сочи в Москву, затем из столицы в Саранск.