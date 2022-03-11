Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова планирует пропустить Кубок Первого канала. Информация об этом размещена на страничке команды фигуристки в «Инстаграме».

«Сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам еще раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном Кубке«, – содержится в сообщении.

Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 24 по 27 марта. На этой же неделе состоится чемпионат мира в Понпелье (Франция). Российские спортсмены не смогут выступить на ЧМ-2022 из-за санкций. Атлеты пропускают турниры из-за ситуации в Украине.

24 марта на Кубке Первого канала пройдет прыжковый фестиваль. На следующий день фигуристы выступят с короткими программами, 26 марта – с произвольными. Завершится турнир 27 марта показательными выступлениями.