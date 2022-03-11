Российский специалист Виктор Онопко был включен в тренерский штаб Валерия Карпина в «Ростове». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Онопко и Карпин работают вместе в национальной команде России. Помощник будет совмещать тренерскую деятельность в «Ростове» и сборной.

«После назначения в «Ростов» Виктор Онопко продолжит работу в национальной команде. Желаем Виктору Савельевичу успехов с нашей командой«, – содержится в сообщении пресс-службы «Ростова».

В четверг, 10 марта, стало известно, что Валерий Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова».

Команда в текущем сезоне идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» набрал 18 очков в 19 матчах.