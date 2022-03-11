Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что сочувствует российским спортсменам, которые не могут выступать на международном уровне из-за санкций. Об этом сообщает издание Novosti.rs.

«Сочувствую страданиям спортсменов из России, на которых были наложены санкции. Они касаются спорта, наша работа – продолжать тренировки«, – заявил Тошич.

Сербский спортсмен добавил, что ждет тот день, когда все пройдет, а атлетов будут поддерживать любители спорта.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях из-за ситуации в Украине.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 годы.