Клубы Российской Премьер-Лиги отложили вопросы расширения лиги до 18 клубов и отмену лимита на легионеров на следующее собрание. Оно должно пройти 22 марта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В пятницу, 11 марта, представители клубов РПЛ согласовали мораторий на вылет из лиги по итогам текущего сезона. Позже его должны утвердить на бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза. Предполагается, что все 16 клубов Российской Премьер-Лиги, участвующие в сезоне-2021/2022 останутся в чемпионате России на следующий сезон.

Пока в российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по схеме «8+17». В заявке команды не должно быть более восьми иностранцев.

РФС планирует изменить лимит на легионеров. С нового сезона в заявку команд смогут попасть по 13 легионеров, а выйти на поле в матче – восемь.