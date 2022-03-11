Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сможет сыграть в матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма». Об этом сообщил главный тренер команды Ральф Рангник.

«Роналду возобновил тренировки вчера, провел занятие полностью, и я ожидаю, что он будет тренироваться и сегодня. Думаю, он сможет принять участие в завтрашней игре«, – цитирует Рангника Sky Sports.

Напомним, 37-летний футболист пропустил матч с «Манчестер Сити» (1:4) из-за травмы бедра.

В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги Роналду провел 23 матча, девять раз забил и отдал три результативные передачи.

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоится 12 марта и начнется в 20:30 по московскому времени.