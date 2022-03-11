Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и ЦСКА.

«В ЦСКА сейчас угадали с трансферами. Как в свое время с Вагнером Лавом, Жо, Карвальо. Попали пальцем в небо. Я приходом Языджи и других новичков коллектив на поле стал выглядеть интереснее«, – заявил Ловчев RT.

Специалист добавил, что Ахметов и Кучаев так и не заиграли, пришлось искать им замену. Более квалифицированные хавбеки поменяли игру команды.

Ловчев полагает, что армейцы выиграют матч у «Локомотива». К тому же, победная серия ЦСКА достигла четырех матчей, и подопечные Алексея Березуцкого вряд ли собираются останавливаться.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится завтра, 12 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.