Футбольный агент Анзор Гаргаев, который работает с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым, рассказал, что футболист мог стать игроком киевского «Динамо».

Гаргаев вспомнил, что юношей Оздоев заключил однолетний контракт с «Тереком». В 16 лет Магомед играл за дубль и обратил на себя внимание скаутов киевского «Динамо». Агент тогда без проблем приезжал в Киев и чувствовал там себя своим.

В то время «Динамо» тренировали Валерий Газзаев и Юрий Семин. Оздоеву нравилось в Киеве. Клуб предлагал российскому футболисту контракт. Киевляне были готовы сделать хорошие условия отцу Магомеда. Правда, на тот момент Оздоев не мог играть в официальных матча, ему еще не исполнилось 18 лет.

На семейном совете Оздоевых было принято решение вернуться в Россию и попробовать заиграть в другой команде.