Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что развитие ситуации в Украине ставит организацию перед трудной дилеммой. Она заключается в невозможности полностью применять олимпийские принципы.

«Мы должны сохранять хладнокровие, чтобы сохранить олимпийские ценности, выдержавшие испытание временем. Действия России изменили мир, но не изменили наших ценностей и приверженности солидарности и отсутствию дискриминации в спорте по любым причинам«, – заявил Бах.

В пресс-релизе главы МОК также содержится информация о том, что политические последствия операции и последовавшие за ней санкции ставят организацию в трудное положение. МОК не может полностью применять свои принципы.

Напомним, санкции против российских спортсменов были введены из-за ситуации в Украине.