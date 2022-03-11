Фанаты лондонского «Челси» выступили со словами поддержки в адрес российского бизнесмена Романа Абрамовича, который владеет клубом.

Напомним, власти Великобритании заморозили все активы Абрамовича. Теперь «аристократы» теряют спонсоров и не могут продавать билеты на домашние матчи.

Большинство английских футбольных фанатов считает введение санкций несправедливым.

«Дайте человеку спокойно жить! Зачем его винить в мировом кризисе?» – написала Sophia в «Твиттере».

Фанат «Ливерпуля» под ником LordNerpus в «Твитере» заявил, что считает введение санкций возмутительным. У властей Великобритании нет никаких доказательств того, что Абрамович виноват в развитии событий в Украине.

Остальные пользователи социальной сети солидарны с ними. Они назвали российского бизнесмена лучшим владельцем в истории футбольных клубов и справедливо отметили, что персонал и игроки «Челси» страдают ни за что.