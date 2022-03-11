Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила об участии в шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Медведева заявила, что побеждать негатив нужно позитивом. Сейчас, по мнению фигуристки, стоит сосредоточиться на своих мечтах.

Евгения добавила, что искать позитив в непростые времена все труднее, но она советует отвлечься на что-то позитивное и легкое.

«Я буду рада видеть вас 15 и 16 апреля в Лужниках на ледовом шоу «Ледниковый период» к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой со своим новым номером. Приходите!» – сообщила Медведева в своем телеграм-канале.

В шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева участвовала с тиктокером Даней Милохиным. Дуэт вошел в тройку призеров.