Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте поделился эмоциями по поводу текущей ситуации в мире.

Конте не нравится, что ситуация в Украине влияет на футбол и весь спортивный мир.

«Осознавать, что российских спортсменов отстраняют от соревнований, очень грустно. Я думаю, это несправедливо. Я очень хорошо знаю, какой объем работы они выполняют ежедневно, чтобы играть в футбол«, – цитирует Конте The Guardian.

Главный тренер «Тоттенхэма» считает неправильным то, что спортсмены платят за эту ситуацию. Он надеялся, что конфликт решится достаточно быстро, потому что он наносит большой ущерб. Антоние считает, что видеть такое в 2022 году ужасно.

Напомним, российских футболистов отстранили от международных соревнований из-за ситуации в Украине.