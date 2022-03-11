Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова разместила в «Инстаграм» фото с катка ЦСКА. Там специалист работает консультантом.

На странице в «Инстаграме» Тарасова разместила фотографию с тренерским штабом Елены Буяновой.

Напомним, недавно к Буяновой перешла воспитанница Этери Тутберидзе Алена Косторная.

«Сегодня на катке. Скучала…» – написала под снимком Татьяна Анатольевна.

Напомним, Татьяна Тарасова заболела в декабре 2021 года. Она была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Известный тренер не смогла принять участив в съемках финальных выпуском телепроекта «Ледниковый период», где она является главой жюри.

Во время Олимпиады в Пекине Татьяна Тарасова выходила в эфир из дома.